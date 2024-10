Reprodução Instagram/ @theroyalfamily Princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi

Mais um bebê na realeza britânica! Na última terça-feira (1º), o Palácio de Buckingham surpreendeu o público ao anunciar por meio das redes sociais que uma das princesas estava grávida. Trata-se de Beatrice, que ocupa o nono lugar na linha de sucessão ao trono britânico.





Grávida pela segunda vez, a membra da monarquia já é mãe da pequena Sienna, de três anos. A menina é fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi. Ele, no entanto, já era pai de Wolfie, de oito anos, fruto de um relacionamento anterior ao que tem atualmente com a princesa.





"A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão à espera do seu segundo filho, no início da Primavera; um irmão para Wolfie, de 8 anos, e Sienna, de 3", diz o comunicado oficial publicado nos perfis do Palácio de Buckingham. O anúncio da gestação ocorre quase dois anos após a morte da Rainha Elizabeth II.





Rainha Elizabeth II tratou câncer?

A morte de Rainha Elizabeth II (1926-2022) voltou a ser assunto entre internautas nas redes sociais. O motivo? O suposto câncer nos ossos que ela teria enfrentado antes de morrer. A informação foi dada pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, na autobiografia “Unleashed”, antecipada pelo “Daily Mail”.



“Eu já sabia há um ano ou mais [antes da morte da rainha] que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e os médicos dela estavam preocupados com a possibilidade de um agravamento rápido”, declarou o ex-primeiro-ministro em um dos trechos revelados pelo site internacional.

Confira a linha de sucessão:

A ascensão do rei Charles III ao trono em 2022 marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica. Reprodução: Flipar Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono. Reprodução: Flipar Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem! Reprodução: Flipar 1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão. Reprodução: Flipar William é casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Reprodução: Flipar 2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão. Reprodução: Flipar Atualmente com 10 anos, ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Reprodução: Flipar 3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry. Reprodução: Flipar 4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão. Reprodução: Flipar 5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real. Reprodução: Flipar Existe outra mudança importante no que diz respeito aos reis britânicos. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Reprodução: Flipar No entanto, essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013. Reprodução: Flipar Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013. Reprodução: Flipar Naturalização: Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão. Reprodução: Flipar Religião dos Filhos: Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana. Reprodução: Flipar Um adendo: a linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações. Reprodução: Flipar Caso o rei abdique do trono -- algo que raramente acontece --, de acordo com uma lei chamada Ato de Regência de 1937, outra pessoa é escolhida para governar a Coroa da Inglaterra temporariamente, até que o próximo na linha de sucessão possa assumir. Reprodução: Flipar O Ato de Regência também diz o que fazer se o rei ficar gravemente doente ele não é removido do cargo e continua fazendo suas obrigações constitucionais o máximo que puder. Reprodução: Flipar Se o rei ou a rainha não puderem comparecer a eventos públicos ou cumprir outras responsabilidades, outra pessoa é escolhida para fazer isso em nome deles, chamada de regente. Reprodução: Flipar Nesse caso, o regente não precisa ser o próximo na linha de sucessão, mas alguém nomeado como conselheiro do estado. Reprodução: Flipar Desde 1688, o monarca governa junto com o parlamento britânico, que também supervisiona o reinado. Reprodução: Flipar Inclusive, se achar necessário, o parlamento pode tirar o poder do rei ou da rainha por comportamento inadequado. Reprodução: Flipar Fora esses casos, o próximo na linha de sucessão se torna rei imediatamente após a morte do antecessor, sem um período de transição. A coroação só ocorre após a aprovação do parlamento e de um conselho privado composto por membros de vários setores do governo britânico. Reprodução: Flipar





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.