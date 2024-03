Reprodução Instagram - 1.3.2024 Léo Santana e Lore Improta

A influenciadora e bailarina Lore Improta recebeu diversas críticas de internautas ao revelar que perdeu o primeiro dia de aula da filha, a pequena Liz, de 2 anos, fruto da relação com o cantor Léo Santana. Isso porque, após a maratona de festas carnavalescas, o casal optou por fazer uma viagem à Africa do Sul, sem a companhia da herdeira.





A atitude, no entanto, dividiu opiniões. "Força guerreira, você vai superar essa perda. Não dava para viajar depois, não é?", ironizou uma usuária do Instagram. "Perdeu um momento único", disse outro. "Viajou nessa data porque quis. Poderia ter priorizado o primeiro dia de aula da filha. Fez uma escolha", afirmou ainda uma terceira.





Outros internautas ainda refletiram sobre o machismo da sociedade, já que as cobranças estão sendo direcionadas à Lore Improta, e Léo Santana, que é pai da criança, não foi vítima de julgamentos, críticas e comentários que reprovavam a conduta dele como pai. "Só julgam a mãe, o pai também está de férias e ninguém fala nada, não é?", argumentou uma usuária do Instagram.





Em meio aos comentários negativos, Improta veio a público falar da situação. "Eu sou a mãe e sei o que é melhor para minha filha. Não ia fazer a Liz esperar as nossas férias acabarem (que já estavam programadas antes mesmo de saber que Liz iria estudar esse ano) para iniciar as aulas dela já que a mesma estava de férias com a gente e já perdeu alguns dias de aula", explicou, através dos stories do Instagram.





"Minha mãe nunca me levou na escola porque estava sempre trabalhando e nossa relação segue maravilhosa. Cada um com sua vida e com sua maneira de criar. Gratidão. Vamos poupar palavras e opiniões desnecessárias para não levar block", finalizou.





