A formação da segunda roça de " A Fazenda 16 " deu o que falar na madrugada desta quarta-feira (2) . O embate entre Yuri e Zé Love (com direito à participação de MC Zaac e Babi ), que começou na formação da berlinda, esquentou durante à noite. Além disso, Luana e Gilsão travaram uma treta com direito a cusparada .

Yuri x Babi e Zaac

Após saírem do deck, Yuri ameaçou Zaac: "Tu vai ver o covarde amanhã". O funkeiro, então, rebateu: "Me bate logo, palhaço! Bate para você ver". O peão Zé Love também teceu comentários sobre o ex-bombeiro da Eliana.

"Ele deve estar em abstinência, só pode! Tá em abstinência, bobeirão!". Quando voltaram para a casa, Zaac chamou Yuri para o embate: "Tô esperando você bater! Vai lá fumar com o Sacha lá! Vai lá só pra ver o que acontece! Vai lá, mano! Me bate. Quero ver você me bater, irmão", afirmou.

"Pra quê? Pra eu perder o dinheiro?", respondeu Yuri. Após esse momento, Babi também foi tirar satisfações com o ex-bombeiro, que a chamou de planta. A ex-panicat não gostou do adjetivo e retrucou: "Você é quem? Quem é você? É o bombeirão? O bombeirão é você!". Ele, então, devolveu: "Vou pegar o regador lá".

A loira se exaltou e colocou as cartas na mesa: "Quem é você, amor? Quem é você? Idiota é você! Você é moleque! Se você me xingar, vou te xingar também".

Yuri x Zé Love

Depois da briga com integrantes de seu grupo, Zé Love foi tirar satisfações com Yuri e atacou Gui Vieira, aliado de Bonatto. "Esse coitado aqui [Gui] nem sabe o que tá fazendo na Fazenda. Você [Yuri] é mais covarde. Você vai pra Roça, covardão".

"Você não vai voltar, não", argumentou o atleta. "Ameba! Uma ameba! Sabe o que tem dentro da tua cabeça? Cocô de galinha!", prosseguiu Yuri. "Só grita com mulher" reforçou Gui. O amigo de Neymar, então, fez sinais de adestramento para Yuri e disse: "Vem Tobby!", o comparando a um animal.

O embate não terminou por aí: o ex-bombeiro citou a vida externa do ex-jogador durante a treta. "Ô, jogador falido! Jogador falido falando de mim! Quem é Zé Love no banco da praça? Ganhou tanto dinheiro jogando que veio pra Fazenda. Falido! Falido! Falido", provocou.

"Ricão!", devolveu Zé Love. "O cara tem 38 anos com uma cara de 50 anos. Falido! E corpo de 60! Barriga de barril, feio pra c*ralho!", opinou Yuri. "Olha, gordofobia, hein", ironizou o amigo de Neymar.



Luana cospe em Gilson após treta

Em outro momento da madrugada, Luana e Gilson se desentenderam. "Falso, falso! É isso que tu é! Falso do caralho", gritou ela. A influenciadora cuspiu no ex de Gracyanne Barbosa depois de Gilsão ter mandado indireta para a participante.

"Falso é você, sua escrota!", rebateu ele. "Cínico! Mentiroso! Vai gritar com tua mãe, seu cheio de bomba! Trembolona do c*aralho!", argumentou Luana. "Porca! Até parece que nunca usou [bomba]", respondeu o personal trainer. "Tá me dando indiretinha e acha que vou ficar calada, é?", questionou ela.

Depois da cusparada, Gizelly e Raquel comentaram sobre a briga. "Cuspe não é agressão, não. Eu perguntei pro diretor antes de entrar", contou a advogada. "Eu também [perguntei]", acrescentou a irmã de Davi Brito.

