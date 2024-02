Reprodução/Instagram Lore Improta pergunta se Liz quer ter um irmãozinho e resposta surpreende





Será que a família vai aumentar? Lore Improta se divertiu ao compartilhar uma sequência de vídeos batendo papo com a filha, Liz, e foi surpreendida ao ouvir da pequena que ela gostaria de mais um integrante na família.

Nas redes sociais, a dançarina, que está de férias junto da pequena e de Léo Santana após a maratona de Carnaval do casal, surgiu aproveitando o dia de Sol no resort em que está hospedada e aproveitou a oportunidade para conversar de igual pra igual com a menina, enquanto bebem água de coco.





















Primeiro, Lore perguntou se Liz quer começar a frequentar a escola. “Quero”, respondeu a menina, surpreendendo a dançarina. “Quer? Quanto, muito?”, perguntou Lore. “Sim”, respondeu Liz.

Em seguida, a loira perguntou se a filha quer ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. “Quero”, disse a menina, que não soube responder se gostaria que o bebê fosse menino ou menina.

