Foto: James Minchin III Linkin Park anuncia show extra em São Paulo

A banda americana Linkin Park surpreendeu os fãs na última segunda-feira (30), quando os integrantes do grupo usaram as redes sociais para anunciar um show extra no Brasil. Os ingressos da apresentação que farão no dia 15, em São Paulo, já estavam esgotados.





Por isso, a banda se apresentará também no dia 16 do mesmo mês. O local das duas apresentações é o estádio de futebol Allianz Parque. A pré-venda dos ingressos tem início na manhã desta terça-feira (1º), às 10h.





"Devido a uma demanda fenomenal, estamos anunciando uma segunda noite no Allianz Parque, em São Paulo, Brasil, no dia 16 de novembro. A pré-venda começa amanhã, às 10h da manhã, no horário local", diz o comunicado publicado nas redes oficiais do grupo.





Turnê

Após um hiato de sete anos, em virtude da morte do vocalista Chester Bennington, em 2017, Linkin Park retornará aos palcos com a nova turnê, a "From Zero World Tour". Os shows marcam a mistura entre os membros originais, Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, com as novas adições da banda: Colin Brittain e Emily Armstrong.

