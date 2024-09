Foto: Reprodução / Instagram / @linkinpark Linkin Park cresce mais de 300% em streams na Deezer





Na última semana, o Linkin Park anunciou o seu retorno às atividades após a morte do seu líder, Chester Bennington , em 2017. Agora, em show exclusivo para fãs, a banda lançou um novo single, e anunciou um novo álbum que estará disponível na Deezer em 15 de novembro .

As novidades não pararam por aí: a cantora Emily Armstrong foi anunciada como a nova vocalista do grupo e Colin Brittain integra a banda como o novo baterista .





Com base na obra do Linkin Park , as cidades com maior pico de streams são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Recife . O público masculino é o que mais consome as músicas da banda, com 86% , enquanto que o público feminino é de 14% .



A faixas etária que mais ouve Linkin Park na Deezer é a de 26 a 35 anos , com 51.08% .

The Emptiness Machine , o novo single, já é um grande sucesso na Deezer, posicionando-se como primeiro lugar da banda na plataforma, com 300% a mais de streams que a segunda música do ranking. A banda ainda teve um crescimento de 310% na plataforma após o anúncio das novidades.

Aproveitando o lançamento, Deezer também revelou as 10 músicas mais ouvidas da banda, confira abaixo:

1. The Emptiness Machine

2. In The End

3. Numb

4. Faint

5. Crawling

6. What I've Done

7. Somewhere I Belong

8. Breaking the Habit

9. Papercut

10. One Step Closer