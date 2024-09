Reprodução Rede Globo Rodrigo Simas em 'Fuzuê'

Felipe Simas, de 31 anos, é o mais novo ator contratado da Record TV. Após vivenciar galãs na teledramaturgia da Rede Globo, o ator fará uma novela bíblica na emissora de Edir Macedo.







A informação da contratação é do colunista Flavio Ricco, do "R7". Irmão de Rodrigo Simas, que recentemente deu vida a José Venâncio no remake de "Renascer", o artista interpretará o médico Lucas em "Paulo, o Apóstolo", nova aposta religiosa da emissora.





Demissão

Felipe Simas deixou de ser contratado exclusivo da Rede Globo em 2021, ano em que era o galã Téo Santamarina em "Salve-se Quem Puder", narrativa das sete de Daniel Ortiz. A obra teve duas fases, porque foi pausada durante a pandemia de Covid-19.





Após o encerramento do contrato, o ator ainda voltou aos folhetins da líder em audiência. Ele esteve em "Fuzuê", outra novela do horário das sete. Dessa vez, no entanto, Felipe Simas não foi mocinho, mas sim um vilão, que foi par amoroso de Preciosa, interpretada por Mariana Ruy Barbosa. "Paulo, o Apóstolo" será o primeiro trabalho dele fora da Globo.

