Com nova vocalista, Linkin Park anuncia show em São Paulo





O Linkin Park confirmou nesta terça-feira (24) que realizará um grande show em São Paulo de sua From Zero World Tour . A apresentação no Brasil é parte de três shows adicionais da banda agora liderada pela nova vocalista Emily Armstrong e acontecerá no dia 15 de novembro no Allianz Parque .

As pré-vendas exclusivas do fã clube do Linkin Park começam em 25 de setembro .







De acordo com a organização do show, no dia 26 de setembro , clientes do banco Santander poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva , com parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 27 de setembro . O público geral poderá comprar a partir de 30 de setembro .

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pela Ticketmaster ou a partir das 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até quatro ingressos por CPF , limitados a duas meias-entradas .

Heavy Is The Crown chega na esteira da primeira música nova da banda em sete anos, The Emptiness Machine . Logo de cara, o single surgiu como um sucesso global com um impacto sísmico.

Ela saltou para o TOP 5 do Spotify Global Chart , conquistou o primeiro lugar nas rádios Alternative e Rock , catapultou para o primeiro lugar no Billboard Alternative and Rock Airplay Chart e se infiltrou no Billboard Hot 100 na posição 21.

O single registrou números sem precedentes para uma música de rock moderno em DSP's , gerando mais de 95 milhões de streams no Spotify e 28 milhões de visualizações no YouTube no videoclipe.

Sem mencionar que o Linkin Park acaba de atingir outro marco, ultrapassando mais de 54 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se tornando a banda de rock mais transmitida na plataforma e um dos 40 artistas mais transmitidos globalmente na plataforma .

Ganhando elogios, o The New York Times saudou The Emptiness Machine como uma “nova faixa bombástica” , afirmando que “a banda agora está pronta para continuar o mais próximo possível do que era antes”.

Sobre seu retorno aos palcos, o The Los Angeles Times declarou: “Linkin Park volta rugindo com mais do que um eco de seu passado”.

Como parte de uma história de capa aprofundada, a Billboard atestou: “From Zero pulsa com energia renovada, uma extensão dinâmica da estética multifacetada do Linkin Park”, aplaudindo como, “Em geral, eles carregam um senso de ritmo e urgência — como se os membros da banda se recusassem a desistir ou telefonar em um momento de seu grande retorno”.

A entrada de Emily Armstrong no Linkin Park

Emily Armstrong assumiu o posto de nova vocalista do Linkin Park no inicio de setembro. A novidade veio acompanhada do lançamento do single The Emptiness Machine e do anúncio do álbum From Zero , que será lançado no dia 15 de novembro .

O retorno marca uma nova fase na história da banda, com novas sonoridades e formações. Emily Armstrong ganhou fama como vocalista da banda Dead Sara . Sua trajetória musical começou cedo, aos 11 anos, quando aprendeu a tocar guitarra. Aos 15, decidiu largar a escola para seguir sua paixão pela música, e em 2002 fundou a banda Dead Sara, inicialmente chamada de Epiphany.

Influenciada por nomes como Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Stevie Nicks e Joni Mitchell , Emily desenvolveu um estilo vocal poderoso que a destaca na cena do rock alternativo. O reconhecimento veio em 2012, quando o single Weatherman catapultou Dead Sara ao sucesso.

Outras faixas como Mona Lisa, Lemon Scent e Heroes consolidaram a banda, que ganhou ainda mais destaque com o cover de Heart-Shaped Box . Agora, Emily traz toda essa experiência para sua nova jornada com o Linkin Park .

Além da entrada de Emily Armstrong , o Linkin Park também anunciou Colin Brittain como o novo baterista, substituindo Rob Bourdon . Juntos, eles fazem parte da nova formação da banda, que já está colhendo elogios com o single The Emptiness Machine .