Reprodução Instagram - 10.9.2024 Beatriz Reis caracterizada como Selminha Veneno, de 'Família é Tudo'

A ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Beatriz Reis , mais conhecida como Bia do Brás , detalhou como está sua vida financeira após o fim do reality de confinamento da Rede Globo . Segundo a atriz de 24 anos, ela tem conseguido proporcionar uma vida confortável aos seus familiares com o dinheiro que ganhou com os contratos firmados depois de sua participação.



Em entrevista à Revista Quem, Bia explica que foi convidada para diversas ações de publicidade, além de firmar sua estreia em uma novela como Selminha Veneno em "Família é Tudo". A ex-sister ainda conseguiu um quadro no programa "Encontro com Patrícia Poeta", o "EconoBia".

A artista diz: " Vem uma campanha muito legal aí, com uma marca maravilhosa, não posso falar o nome ainda. Não paro. Às vezes, o pessoal da Globo fala: 'Bia, quer uns dias para descansar? A gente trava a sua agenda'. E eu falo: 'não quero, não. Eu gosto, eu sou agitada, e tenho que aproveitar, né? Pedi muito isso para Deus!"

Após a saída do BBB, a atriz já mudou de uma casa simples em que vivia para uma mansão alugada. Segundo a ex-sister, o objetivo é construir uma casa para a mãe, Dona Cece, de 53 anos, além de poder proporcionar uma vida mais confortável para ela.

"Minha mãe já está escolhendo o plano de saúde dela. Nunca tivemos plano de saúde. A gente sempre se tratou no postinho de saúde, na rua de casa. É um sonho e falei para a minha mãe: 'escolhe o que você quiser, e põe todo mundo, do meu sobrinho até vocês'. Sou eu, mais três irmãos, minha mãe, meu pai e meu sobrinho. Ela já está escolhendo, mas gosta que eu esteja junto para definir. Ela é muito simples", afirma.

Ela comenta que Dona Cece passou por momentos de depressão antes do seu nascimento: "Eu nem era nascida, mas ela teve depressão forte, de engatinhar. Tomava remédio, foi muito forte. Ela se aposentou por um tempo, depois cortaram a aposentadoria dela. Hoje ela e meu pai [o caminhoneiro Joel, de 60 anos] não trabalham mais, graças a Deus. Eu não imaginava que poderia descansar meus pais tão cedo, e hoje meus irmãos trabalham comigo. Acho a melhor coisa trabalhar com família".

Mudanças estéticas

A jovem comentou na entrevista sobre o fato de ir contra a maré e não ser adepta as harmonizações faciais e cirurgias estéticas. Segundo ela, já houve propostas para que ela fizesse preenchimentos e até lentes de contato dentárias, mas que ela não aceitou nenhuma. Mas ela abre um adendo: "Só fiz uma vez um laser para tentar amenizar as marquinhas de acne. Só isso que quero fazer na minha pele".

A pele foi um tópico importante para Bia, que diz que já fez diversos tratamentos para melhor a aparência da pele: "Tomava até Roacutan (remédio indicado para o tratamento de formas graves de acne). Ficava com o rosto pipocado. A minha vontade era só ter uma condição de ter uma pele bonita: tomar um remédio, fazer um laser legal."

