Reprodução Instagram Gato Preto e Bia Miranda

Gato Preto surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (1º), quando usou as redes sociais para se pronunciar sobre Bia Miranda e o bebê que ela diz esperar dele. O homem contou que estava viajando para se encontrar com a ex-namorada e assumir a criança.



“Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos na minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta”, teria escrito a influenciadora, que cogitou abortar o bebê que afirma esperar, em uma mensagem enviada ao ex.



Após o pedido de Bia Miranda, Gato Preto resolveu ir ao Rio de Janeiro. O ex-casal morava junto em São Paulo, mas, com o término no último fim de semana, a vice-campeã de “A Fazenda 14” decidiu retornar ao Rio, onde morava antes de engatar o relacionamento.



Gravidez

Depois de anunciar o término com Gato Preto, Bia Miranda veio a público contar que tinha descoberto estar grávida do rapaz com quem rompeu. “Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", escreveu ela no último domingo (29).

