Davi e Raquel Brito

Campeão do "Big Brother Brasil 2024", Davi Brito quase desistiu do reality global. Na última segunda-feira (30), em "A Fazenda 16", Raquel Brito, irmã do baiano, resolveu abrir o jogo sobre a i nterferência da produção do reality da Globo para que o irmão continuasse no programa.







"Ele [Davi] carregou o programa nas costas. No dia que ele quase desistiu, eu tinha acabado de chegar do carnaval. Quando sentei na cama, o celular tocou. Era o pessoal de lá. 'Arruma suas coisas, qualquer coisa a gente manda a passagem e você vem'.", relembrou a peoa.





"Rapidinho, o homem chegou lá, conversou com Davi, acalmou ele para não desistir e segurou ele, porque, senão, o programa ia embora na mesma hora", acrescentou a participante do reality rural da Record TV.





Boninho?

A declaração da peoa viralizou nas redes sociais e alguns peões especularam que o "homem" que acalmou Davi seria Boninho, antigo diretor do programa. Após quatro décadas na Globo, o marido de Ana Furtado anunciou a demissão do canal em que dirigiu atrações televisivas e para o streaming.

