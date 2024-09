Reprodução/Instagram Bia Miranda muda o visual e ganha declaração do novo namorado





Nesta segunda-feira (30), Bia Miranda postou um story no Instagram dizendo que pensa em interromper a gravidez. Ela, que já é mãe de Kaleb , de 3 meses, está esperando outro bebê do seu ex-namorado Samuel Sant'Anna , também conhecido como Gato Preto .





Os dois terminaram no domingo (29), e Bia apagou os stories dizendo que pensa em fazer um aborto. "Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta", começou.

Ela falou que foi pega de surpresa e como compartilha tudo com os milhões de seguidores, decidiu que não seria diferente com a nova gravidez. "Não adianta nada eu tirar e dizer aqui que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer", começou.

"Vou tentar ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço", disse ela.

Gravidez



No último domingo (29), a ex-participante do reality rural da Record TV surpreendeu o público. Depois que anunciou o fim do relacionamento com Gato Preto, a influenciadora revelou que estava grávida dele. Bia já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto da antiga relação com DJ Buarque.



“O mundo não vai acabar, não. Deu positivo, acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora, o jeito é ter. Falta de responsabilidade, isso eu admito, mas não é um inferno, não. Agora quero que venha uma menina, aí fecho a fábrica”, disse ela nos stories do Instagram.