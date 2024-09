Reprodução Instagram Bárbara Borges e Xuxa Meneghel





Na noite deste sábado (28), Bárbara Borges desabafou sobre a dependência emocional que sentia com a apresentadora Xuxa Meneghel . Durante o relato, ela falou que por muito tempo aceitou migalhas.

“Apesar de não sermos amigas, isso ficou evidente com o documentário, havia uma relação de fã, de Paquita servindo Xuxa e entendendo como acontecia aquela dinâmica toda. Sempre relevei e ressignifiquei”, disse ela.







Migalhas

Em outro momento, a ex-paquita explicou que já chegou a mandar mensagem desejando um feliz aniversário para a Rainha dos Baixinhos e não obteve retorno.

“Vi várias matérias dizendo que a Xuxa tinha me cancelado e deixado de me seguir. De fato, a Xuxa nunca tinha me seguido antes. Ela me seguiu só enquanto eu estava em A Fazenda. Quando saí e vi que ela me seguiu, pensei: ‘Nossa, que máximo, que legal’. Logo depois, não sei se ela deixou de me seguir por causa da minha entrevista falando da Marlene”.

Borges ainda acrescentou que só foi ver a apresentadora depois do documentário da Globoplay sobre as Paquitas. “Assistimos ao primeiro episódio e, quando estávamos saindo da sala de cinema, passei por ela e fui cumprimentá-la. Ela falou algo no meu ouvido e, quando saímos desse abraço, olhei nos olhos dela e disse: ‘Xuxa, se um dia você puder me ouvir, eu te agradeço’, e ela ficou olhando séria para mim. A única coisa que pedi à Xuxa foi ser ouvida. Acho que ela não está interessada em me ouvir e essa conversa não vai acontecer. As paquitas anteriores, que eram amigas dela, demoraram 30 anos para serem ouvidas. Eu, na minha insignificância, obviamente não serei ouvida agora”.