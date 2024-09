Reprodução Felipe Andreoli surge chateado ao revelar pedido inesperado do filho: 'Me quebrou'

O jornalista da Globo Felipe Andreoli surgiu chateado nesta quarta-feira (11) ao revelar que não conseguiu atender a um pedido do filho Rocco, fruto do casamento com Rafa Brites.

Através do Instagram, o apresentador quis compartilhar a aflição com os seguidores, a fim de receber conselhos e trocar experiências.

"Hoje levei o Rocco para a escola, e tem uma aula que ele não gosta muito, que ele não se dedica tanto. Tentei fazer um combinado com ele: 'Vai lá, arrasa na aula, faz tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte: eu te peço para dar o seu melhor na aula, e você pode me pedir algo também.' Ele pensou, pensou, e me pediu algo muito simples: 'Quero que você venha me buscar na escola'", contou Andreoli, chateado por não poder atender ao pedido inesperado.

"Hoje é um dia em que eu não conseguiria buscá-lo e isso me quebrou, porque não consegui dar outra resposta para ele. Ele acabou ficando ainda mais chateado com a minha impossibilidade de buscá-lo. Ainda tentei outro combinado, como algo que ele gosta, e ele escolheu, meio a contragosto. Mas o que ele queria mesmo era que eu fosse buscá-lo na escola. Esse negócio me pegou muito hoje. Um pedido tão simples, que às vezes nossos filhos fazem, e nós não conseguimos atender", completou.

Nos comentários, famosos aconselharam Felipe Andreoli a realizar o desejo do filho de forma surpresa em outro dia em que ele tivesse a agenda livre. "Ah, lindão! Na primeira oportunidade que você puder, vá buscá-lo de surpresa, sem avisar. Depois, ainda estiquem em um programa bem legal, para ele perceber que quando o papai pode, ele supera a expectativa!", comentou o ator Lucio Mauro Filho.

"É aquela velha história: 'trabalhar para que nada falte a eles, e no final quem falta é a gente!'. Pais de verdade sentem muito por isso", refletiu uma seguidora. "Dói a alma, o nó vem na garganta e o coração fica em pedaços. Precisamos ser fortes e deixar claro para nós mesmos que é tudo por eles e para eles, e um dia entenderão", tranquilizou outra.

