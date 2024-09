Instagram Vinícius Souza e Anitta em foto no Instagram

Os seguidores da cantora Anitta foram à loucura após a artista compartilhar uma foto com o jogador de futebol Vinícius Souza , conhecido como Vinição . O atleta é apontado como o novo namorado da cantora e foi 'assumido' na última quinta-feira (26).



Mas quem é Vinição?

Vinícius Souza tem 25 anos e é de Padre Miguel, bairro do Rio de Janeiro. Ele trabalha como jogador de futebol pelo Sheffield, time da série B da Inglaterra. O atleta ficou conhecido por ter sido jogador do Flamengo em 2014 na equipe sub 15 do clube e, em 2019, estreou no time profissional.

Vinição foi destaque no Campeonato Brasileiro na série A de 2019, sendo comprado Lommel, da Bélgica, por € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões) em 2020.

O atleta é pai de dois filhos, Théo, de 3 anos, e de Maria Alice, que completou 1 ano na última quarta-feira (25), ambos com mães diferentes. Enquanto Théo é filho da estudante de Direito Victoria Leonor, a caçula é filha da influenciadora Isabelle Michel.

O jogador disse em entrevista ao Charla Podcast, em 2023, que pretendia fazer vasectomia: "Fechei a casinha agora. Fechei, mãe, parei. Vou cortar, fazer vasectomia. Não dá, não. Outro não, tá doido. Fechei".

Vinição já foi casado com a influenciadora digital Giulia Dantas, que é ex-namorada do rapper L7NNON. O casamento, no entanto, não foi longo. O atleta e a influencer terminaram logo após a lua de mel, em 2021.

Na época, Giulia postou um desabafo: "Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para que respeitem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também.

Atualmente, o jogador possui mais de 325 mil seguidores no Instagram. Entretanto, mesmo com um número expressivo de seguidores, o jogador compartilha pouco de sua vida pessoal

