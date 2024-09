Reprodução Instagram César Tralli impressiona fãs por semelhança com o pai

César Tralli, de 53 anos, se tornou assunto da web após publicar um registro no qual surgia ao lado do pai, que também se chama César. Os internautas que acompanham o jornalista da Globo nas redes sociais se surpreenderam com a semelhança do comunicador com o patriarca.







"Seu pai? Nossa se parecem muito. Deve ter um imenso orgulho do homem que ele formou", escreveu uma usuária do Instagram. "Caraca! São muito iguais. Xerox", brincou uma segunda. "Seu irmão mais velho?", ironizou um terceiro. "Você é parecido demais com o seu pai. Que lindo essa união", opinou ainda um quarto internauta.





Homenagem

Na legenda da foto que publicou ao lado do patriarca, no último domingo (29), César Tralli resolveu homenagea-lo com um texto no qual falava da relação entre pai e filho. O jornalista da Globo, responsável pela apresentação do "Jornal Hoje", ainda destacou o fato de ter o mesmo nome que o genitor.





"De César para César. De pai para filho. Aquele papo gostoso a dois. Olho no olho. Cheio de afeto. Que afaga a alma e o coração", escreveu o marido de Ticiane Pinheiro no Instagram. César Tralli é pai de Manuela, de 5 anos, fruto do casamento com Ticiane. Além disso, o c omunicador é padrasto de Rafa Justus.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.