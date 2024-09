Reprodução/Instagram MC Ryan posta foto com a família





Neste domingo (29), após as polêmicas envolvendo o vídeo em que agride a companheira, MC Ryan SP publicou um momento em família ao lado da filha Zoe e da namorada, a influenciadora Giovanna Roque.

O vídeo foi divulgado por Leo Dias e o funkeiro diz que ocorreu em abril a agressão e que ele não é mais a pessoa que fez aquilo. E depois do pedido de desculpas, ele postou um vídeo em que aparece abraçado com a filha e a mulher.

Giovanna respostou o momento nas redes sociais. “Eu pedi flores e Deus me mandou uma tempestade. Eu entendi, Senhor, sem a chuva, as flores não crescem.”



Pedido de desculpas

MC Ryan SP publicou um vídeo nas redes sociais após toda a repercussão do vídeo dele agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque, que foi divulgado por Leo Dias.

As gravações são do dia 21 de abril, mas foram divulgadas só na última semana. O funkeiro chuta a influenciadora e ameça arremessar uma mala em Giovanna, mas é impedido por um amigo do casal.

No vídeo postado no Instagram, o músico, que perdeu diversos contratos, disse que se arrependeu e não foi leal ao seu antigo relacionamento. "Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira", começou ele.

Após o vídeo vazar, a produtora Caldi Comunicação fez uma publicação nas redes sociais relatando a decisão de cancelar o contrato com o músico. “Comunicado: informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, escreveu, sem dar mais explicações.



Cancelamento de show

Outra quebra de contato foi o Maringá Folia que teria o funkeiro como um dos headliners. Entretanto, eles explicaram que após uma avaliação criteriosa, optaram por cancelar a apresentação do músico.

“Na tarde desta sexta-feira, assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente. Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro”, explicou.



“Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a lineup e garantir a melhor experiência possível ao público. Novas informações serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos”.

Entenda o caso



O cantor MC Ryan SP foi registrado por câmeras agredindo a modelo Giovanna Roque , mãe de sua filha, Zoe . O jornalista Leo Dias teve acesso à imagem do momento em que o artista defere um chute na influenciadora digital.

Segundo o colunista, Ryan aparece dando chutes em Giovanna. A modelo, que está sentada no chão dentro do closet, aparece levantando os braços tentando proteger a cabeça.

As imagens são do dia 21 de abril de 2024, e foram gravadas às 13h38 por uma câmera de segurança do cômodo.

Ao Portal Leo Dias, o cantor admitiu que agrediu Giovanna e afirmou: "Sei que errei”.

O iG entrou em contato com a assessoria do funkeiro que informou que não está "conseguindo contato com o artista" neste momento. O portal aguarda um posicionamento do cantor.

É importante ressaltar: caso você seja uma vítima de algum tipo de violência ou conheça alguém que passe ou passou por casos semelhantes, não exite em procurar ajuda! Ligue para o 180.