Reprodução GNT João Vicente de Castro

João Vicente de Castro, de 41 anos, resolveu abrir o jogo sobre a época em que decidiu sair de casa por não conviver bem com a mãe, Gilda Midani. Durante o “Papo de Segunda”, do GNT, o ator e apresentador disse que deixou o lar que morava com a matriarca aos 13 anos.



“Na época eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem, e aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela. Obviamente, ela estava em volta, sabia o que estava acontecendo. Não era uma independência por completo”, explicou.



“Quando eu conto isso, talvez possa ter alguma notinha de pena, mas eu acho espetacular! Primeiro pelo privilégio de estar morando sozinho no apartamento da minha mãe com tudo pago aos 13 anos. É preciso reconhecer”, acrescentou.



Solidão

Ainda que tenha escolhido sair de casa por não conviver bem com a mãe, João Vicente pontuou que se sentiu sozinho em determinados momentos. “Mas eu lembro de sentir solidão, porque não estava muito preparado para sentir aquilo, mas eu lembro que eu me achava meio adulto naquela época. Não me via como uma criança abandonada”, ponderou.

