Karoline Lima revelou que usou Ozempic, remédio usado para emagrecer, após receber críticas negativas sobre o corpo nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a influenciadora detalhou o caso e acusou os internautas.

No perfil, Karoline iniciou a conversa rebatendo os ataques que recebeu após lamentar ter perdido o show de Karol G no Rock in Rio.





"Ontem compartilhei com vocês que eu tinha ficado muito triste por não ter ido no show da Karol G. Mas não disse isso pra receber mensagens ou pra terem pena de mim. Eu compartilhei porque eu queria falar. Isso saiu em alguns portais de notícias e muitas pessoas começaram a me chamar de fútil. Eu até entendo, por um lado tenha até sentido. Mas, se não te agrada, passa direto", disse ela.

Na sequência, a influenciadora apontou o uso do remédio para emagrecer. "Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada... Mas eu tomei a porr* do Ozempic, por causa de vocês", disparou.

