Reprodução Instagram - 24.9.2024 Suely Suita se pronuncia após prisão de Gusttavo Lima

O mandado de prisão de Gusttavo Lima tem causado manifestações entre os familiares do sertanejo. Após a esposa, Andressa Suita, chegou a vez da sogra, Suely Suita, se pronunciar após a decisão da Justiça, que decretou a prisão no âmbito da Operação Integration, responsável por prender também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.





Por meio dos stories do Instagram, na última segunda-feira (23), Suely Suita publicou uma mensagem religiosa. "Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços", dizia a publicação repostada pela mãe de Andressa Suita.





Por que Gusttavo Lima teve a prisão decretada?

O cantor e compositor sertanejo está sendo investigado pela Integration, operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo prática de jogos ilegais. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do TJPE. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão na última segunda-feira (23).





Avião

A Polícia Civil de São Paulo já havia apreendido um avião que seria de Gusttavo Lima no dia 4 deste mês. O cantor, no entanto, afirmou que a aeronave não pertencia a ele e que tinha sido vendida. "Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia", disse ele à época.

