Reprodução: Instagram Bella Campos

Bella Campos revelou que adere às redes sociais por conta de seu trabalho como atriz. Em conversa com Gabriela Prioli , a artista desabafou a respeito de sua relação com a internet. “A internet é só um recorte de toda a minha vida”, iniciou ela.

“Isso é muito importante para a minha saúde mental. Quando acontece algo negativo ou positivo, tento lembrar que ela é só um recorte de todo o meu dia e da minha vida”, avaliou. “Não me deixo mergulhar muito. Faço muito exercício para ficar o máximo que consigo sem internet”, explicou ela.

“Às vezes dou uma desligada no aplicativo e passo a acessar pelo computador [...] Se eu tivesse nascido em outras condições e não precisasse trabalhar tanto com internet, eu com certeza não teria [redes sociais]”, disse.

Além disso, a atriz, que está cotada para viver a personagem Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo” , contou à apresentadora o que gosta de fazer fora do meio digital. “Faço um exercício de ficar sem celular. Faço também o exercício de estar mais próxima fisicamente das pessoas”.

“Por eu trabalhar com celular tenho dificuldade de responder mensagens. A minha família, mãe, avó, sentem falta de eu estar falando com eles” Prefiro então que eles venham à minha casa ou que eu vá na deles”, detalhou. “Procuro ter comunidades de amigos: do boxe, para comentar um filme... Faço questão de não vender a vida perfeita na internet”, reforçou a artista.

Especialista trouxe informações necessárias para a discussão das redes sociais

Ronaldo Lemos, advogado especializado no mundo digital, também foi um dos convidados programa. O profissional opinou acerca do tema e frisou alguns problemas que são acarretados pelo excesso das redes sociais.

“As pessoas estão se declarando infelizes em vários países. Isso começou de 2006 para cá, especialmente de 2010. Nos Estados Unidos hoje, 27% das pessoas dizem que não têm nenhum amigo. Estamos construindo uma sociedade em que muitas vezes a tecnologia nos separa invés de nos unir”, afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .