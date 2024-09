Reprodução: Instagram Gusttavo Lima e Andressa Suita

A relação de Gusttavo Lima e Andressa Suita é marcada por idas e vindas . O cantor sertanejo, que teve a prisão decretada na última segunda (23) , conheceu a amada em 2012. Após mais de 10 anos , eles colecionam diversos momentos juntos e até se separaram por uma época.

Como tudo começou?

As primeiras interações amorosas entre os dois iniciaram há 12 anos. Na época, um empresário do artista apresentou a voz de "Canudinho" à atriz. Ainda em 2012, Gusttavo Lima se declarou para Andressa Suita em uma balada em Goiânia.

Sobre o começo do namoro com o astro, a artista contou à Thais Fersoza a respeito desse momento da trajetória dos dois. "A gente se tornou amigo. Com o tempo, Gusttavo foi fazendo sucesso. A gente se esbarrou e ficou. Falei: 'gente, isso não vai dar certo'. Amigo ficar não vai ter um final bom. Mas sempre tinha uma força maior que sempre unia a gente. Eu falei: 'É Deus'".

Em 2013, os dois assumiram o relacionamento. Conhecido por ser um relacionamento ioiô, a relação do sertanejo com a atriz se tornou mais séria no final do mesmo ano: o musicista a pediu em casamento.

Após três anos de noivado, os dois se casaram em 2015. Juntos, eles tiveram os meninos Gabriel e Samuel, respectivamente, em 2017 e 2018. Depois de 5 anos como casados, eles enfrentaram um divórcio.

Quando a separação aconteceu, a equipe do cantor apontou "desgastes na relação" como o motivo para o fim do relacionamento. No entanto, em pouco tempo, Gusttavo Lima e Andressa Suita voltaram a ficar.

Segundo a artista, em uma entrevista para o Léo Dias em 2023, o fim do casamento foi breve. O cantor e a atriz se separam em outubro de 2020, mas em janeiro do ano seguinte já estavam se encontrando.

"Depois de um mês a gente tava se encontrando de novo. Depois de um dia a gente tava se falando", revelou ela ao jornalista. "A gente começou a se falar, naquele 'quem resiste mais' e eu falava que não queria voltar", detalhou.

Nova fase do relacionamento?

Ainda no papo com o jornalista, Andressa Suita afirmou sentir que sua relação atual com o sertanejo está mais madura do que nunca. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco", disse.

"A gente pensa: 'e se um dia acabar?' É claro que a gente não quer que acabe, mas não quero mais ver a intimidade em todo lugar", finalizou a atriz.

