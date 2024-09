Reprodução/Instagram Bella Campos se pronuncia sobre rumores de namoro com rapper BK'

Bella Campos se pronunciou sobre os rumores de namoro com o rapper BK . De acordo com o jornal EXTRA, a atriz e o cantor estariam vivendo um romance escondido desde abril.

No perfil do Instagram, a artista abriu um álbum de fotos e fez questão de negar os boatos.

"Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência", disparou ela.





Nos comentários, os internautas comentaram a forma como Bella lidou com as notícias envolvendo o seu nome. "Comprometida com o malote", brincou a cantora Duquesa; "Adoro como você lida com a fofoca", declarou uma seguidora; "Deixa ela com a vida dela", disparou outra.





