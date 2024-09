Instagram Gabriely Miranda ostenta pijama da Louis Vuitton

A influenciadora digital Gabriely Miranda , de 21 anos, está aproveitando os desfiles da Paris Fashion Week, na capital da França. Recém-casada com o jogador do Real Madrid, o jovem de 18 anos Endrick , ela chocou os seguidores ao ostentar seu pijama: um conjunto da Louis Vuitton avaliado em mais de R$ 20 mil.



Na publicação nesta segunda-feira (23), Gabriely posou com a roupa de seda da grife Louis Vuitton, formado por uma calça de R$ 13,1 mil e blusa de R$ 12,9 mil. Para completar o look, a influenciadora escolheu uma bolsa da mesma grife, que é avaliada em R$ 59 mil. O total da composição é de cerca de R$ 85 mil.



Veja as fotos

Nos comentários, os seguidores enalteceram a loira. Um fã escreveu: "Você arrasou Gaby. Elegância e estilo em cada detalhe". Outras acrescentara: "Princesa", "Maravilhosa" e "Linda".

Casamento relâmpago

Endrick e Gabriely revelaram recentemente que se casaram. O anúncio pegou a todos de surpresa e foi feito por meio de um post em collab no Instagram. Na publicação, o casal abriu um álbum de fotos da cerimônia, com o jogador exibindo um terno e ela com um vestido branco curto e um enorme laço na parte de trás. Ambos mostrando a aliança na mão esquerda.

Na legenda da publicação, eles escolheram uma passagem da Bíblia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa".

