Reprodução Instagram/Multishow Fã brasileiro se pronuncia após ser chamado por Katy Perry para subir ao palco durante show no Rock in Rio 2024

Douglas se tornou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter sido escolhido por Katy Perry para subir no palco em que ela se apresentava no "Rock in Rio 2024". Neste sábado (21), o rapaz resolveu se pronunciar sobre o momento icônico que vivenciou ao lado da artista.





"Você mudou minha vida desde a infância para outras vidas. Fui escolhido entre vários fãs que também mereceram essa oportunidade! Foi inacreditável e maravilhoso. Espero ter dado o meu melhor nesta surpresa inesperada. Gratidão por tudo", escreveu ele como legenda da postagem que fez no Instagram.





Nos comentários da publicação, a base de fãs da artista californiana repercutiu o momento. "Você foi surreal de lindo. Inenarrável na postura, no carão, no inglês, na malemolência e representou o Brasil divinamente bem", opinou um. "É um divo", elogiou uma segunda. "Você mereceu", destacou um terceiro. "Lindos e maravilhosos", elogiou ainda uma quarta.









Passagem pelo Brasil

Katy Perry tem tido uma estadia agitada no Brasil. Na quarta-feira (18), a cantora esteve no reality show "Estrela da Casa" e interagiu com os participantes do programa. Já na sexta-feira (20), ela participou do matinal "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, e também cantou no "Rock in Rio 2024".

