Reprodução Instagram - 21.9.2024 Grazi Massafera posa de biquíni e mostra tatuagem ao lado do seio

Grazi Massafera, de 42 anos, resolveu renovar o bronzeado. Na última sexta-feira (20), a atriz e ex-BBB compartilhou um clique no qual surgia de biquíni e aproveitou para mostrar uma tatuagem que tem desenhada ao lado do seio.



“Do rolo da câmera. Sextou”, escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos comentários da publicação, a base de fãs rasgou elogios para ela. “Como pode ser tão linda?”, perguntou um. “Esse cabelo de sereia”, declarou outra. “Musa”, acrescentou uma terceira.





Rock in Rio

Reprodução Instagram - 21.9.2024 Sofia, Grazi Massafera, Angelica e Eva





Grazi foi uma das famosas que aproveitou para curtir o festival musical. Ela levou a filha Sofia, fruto da antiga relação com Cauã Reymond, para os shows da última sexta-feira (20). Mãe e filha, inclusive, se encontraram com a apresentadora Angelica e a filha dela, Eva.



‘Dona Beja’

Após mocinhas e vilãs que interpretou na Rede Globo, Massafera encerrou seu contrato de exclusividade com o canal. A ex de Cauã Reymond será protagonista do remake de “Dona Beja”, que tem estreia prevista para 2025 no streaming da Max.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.