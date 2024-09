Reprodução TV Globo - 20.09.2024 Katy Perry no 'Mais Você'

Katy Perry, de 39 anos, esteve no "Mais Você" desta sexta-feira (20). A cantora e compositora entregou detalhes do show que fará no Rock in Rio 2024 e ainda provou algumas comidas brasileiras enquanto participava do programa apresentado por Ana Maria Braga.







"Eu vou me apresentar na noite em que meu disco será lançado, e escolhi essa data específica por causa dos meus fãs brasileiros, que são tão incríveis para mim. Foi a minha oportunidade de dar a eles o que eles queriam. Eles têm me apoiado por tanto tempo. Sim, eu tenho orgulho de estar no Brasil para o lançamento '143'.", disse Perry.





A cantora revelou um "spoiler" que viralizou entre os fãs. Segundo ela, o show que fará no Rock in Rio nesta sexta-feira (20) nunca será reprisado, já que o processo criativo da apresentação foi pensado exclusivamente para a base de fãs brasileira que a acompanha. "Nunca vou fazer esse show de novo", garante.





"Tudo parece estar alinhado para que a gente estivesse aqui nesse momento, para eu lançar nesta data, neste show lindo que eu criei apenas para o Rock in Rio, para o Brasil. Nunca vou fazer esse show de novo. É apenas para o Brasil, para nossos fãs. É um álbum de dança, de muita alegria, de luz", antecipou.





Culinária brasileira

Além de ter comentado sobre o lançamento do novo álbum e da apresentação que fará, Katy aproveitou a passagem pelo programa culinário para provar alguns pratos típicos da gastronomia brasileira, como coxinha, pudim e pão de queijo. "Eu te amo, Ana Maria", declarou ela com a boca cheia, após provar o salgado. "Eu quero 14 dessas coxinhas. Foi a melhor coisa que já comi. Preciso disso todos os dias", brincou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.