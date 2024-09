Xavier Collin/Press Agency/NurPhoto/AFP Katy Perry e Orlando Bloom

A cantora Katy Perry revelou qual recompensa sexual que dá ao marido, Orlando Bloom, quando ele realiza tarefas domésticas . Em entrevista ao podcast "Call Her Daddy", a voz de "Firework" se abriu a respeito da intimidade com o ator.



“Uma das minhas linguagens do amor é atos de serviço, iniciou ela. Então, a musicista chocou ao relatar que, para Bloom receber sexo oral, ele apenas precisa realizar as tarefas domésticas .

"Se eu desço as escadas, e a cozinha está limpa, e você fez tudo, toda a louça, fechou todas as portas dos armários, é bom você estar pronto para receber um sexo oral!", especificou Perry.

"Essa é minha linguagem de amor. Eu não preciso de uma Ferrari vermelha! Eu posso comprar uma Ferrari vermelha. Só lave a porr* da louça”, finalizou ela. A vocalista se relaciona com o protagonista de "Piratas do Caribe" desde 2016.

Juntos, eles possuem uma filha: Daisy, de 4 anos. Na próxima sexta (20), Katy Perry irá se apresentar no Rock in Rio 2024. Seu último show no Brasil foi em 2018 com a turnê do álbum "Witness".

A americana fez uma participação especial no "Estrela da Casa" , reality show da TV Globo comandado por Ana Clara. A musicista interagiu com os participantes , cantou com eles e até conheceu as áreas internas da casa.

Katy Perry Reprodução: TV Globo Katy Perry no "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry com elenco do "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry deitada em uma das camas do "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry imitando cara de sapo no "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .