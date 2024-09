Reprodução Record/Playplus Larissa Tomásia comenta 'fora' que levou de Sacha em 'A Fazenda 16'

Larissa Tomásia, de 28 anos, acordou arrependida em "A Fazenda 16". A peoa tinha tentado engatar um romance com o colega de confinamento Sacha, mas acabou levando um fora do rapaz. Na manhã deste sábado (21), ela comentou o episódio enquanto falava sozinha com as câmeras.







"Eu que não vou arriscar um prêmio de R$ 2 milhões por causa de um macho! Oxe! Tá vendo, né, Brasil? Às vezes a pessoa é trouxa, mas a pessoa acorda a tempo, né? Quem nunca? Tem que ser trouxa, senão também não tem graça", disse ela durante o trato das aves.





O que aconteceu na festa?

Durante a primeira festa do reality apresentado por Adriane Galisteu, Larissa Tomásia investiu na ideia de começar uma relação com Sacha. A ex-BBB propôs que eles separassem jogo e sentimento, mas o peão se manteve firme na decisão de não começar um affair dentro do programa.





“A gente poderia fazer um combinado. A gente separava o jogo”, sugeriu Tomásia. “Não tem como, não existe, cara. Já está muito tenso, é muita coisa para minha cabeça. Espero que você me entenda, de verdade”, rebateu Sacha.





E fora do confinamento?

Em conversa com outros participantes, Sacha frisou que não se relaciona com Tomásia em virtude de os dois estarem em uma competição. No entanto, o ex-ator de novelas da Globo não descartou a possibilidade de viver um affair com a mulher após o fim da atração.

