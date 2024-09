TV Globo A cantora será a atração principal do programa

Parece que a passagem de Katy Perry pela Globo não terminou no "Estrela da Casa" . Após fazer uma aparição no reality musical da emissora na última quarta-feira (18), a cantora retornará a emissora para participar do programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, na próxima sexta-feira (20).

A interação foi gravada na última quarta-feira, sendo uma entrevista comandada pela repórter Luiza Zveiter. Como de praxe, a artista experimentou comidas brasileiras, como coxinha e pão de queijo, porém feitos seguindo as receitas de Ana Maria. Katy ainda provará sobremesas como goiabada e pudim.

Segundo as informações do F5, a cantora chegou a levar uma marmita de presente com as delícias para seus familiares. A interação ainda contará com uma entrevista da artista, que diz estar feliz em retornar ao Brasil para apresentar no Rock in Rio.

Dona de hits como "Roar" e "Dark Horse", a cantora é headliner no festival nesta sexta-feira. O show será transmitido pela Globo, Globoplay e Multishow.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp