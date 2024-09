Reprodução/Instagram Katy Perry e Xuxa





Surpresa! Pela primeira vez na carreira, Xuxa irá se apresentar no Rock in Rio, depois de quatro décadas da criação do festival. De acordo com informações divulgadas pelo O Globo, o show acontece nesta sexta-feira (20), após a apresentação da headliner Katy Perry .





A apresentação acontecerá no espaço Itaú, que foi montado no Cidade do Rock, que tem recebendo atrações especiais no encerramento de cada dia do festival.

Segredo

A apresentação da Rainha dos Baixinhos estava sendo mantida em segredo enquanto ela ensaiava em sua mansão no Rio de Janeiro.

A apresentação promete trazer os hits antigos da apresentadora. Seu último show foi em fevereiro, em um cruzeiro temático.