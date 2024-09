Reprodução YouTube - 20.9.2024 Luana Cavalcante vence Miss Universo Brasil 2024

Luana Cavalcante, de 25 anos, venceu o Miss Universo Brasil 2024. A grande final do evento ocorreu na última quinta-feira (19), no Teatro Gamaro, em São Paulo. A jovem é a primeira mãe que venceu o título almejado por várias candidatas de todo o país.





Gabriele Marinho, representante do estado de Alagoas, ficou em segundo lugar. Já Fabiana Mata, do Rio de Janeiro, fechou o pódio na terceira posição. Após vencer o concurso, Luana será a responsável por representar o Brasil no Miss Universo, que ocorrerá no México, no dia 16 de novembro deste ano.





Quem é ela?

Destaque entre as competidoras desta edição do concurso, Luana chamou a atenção dos espectadores por conciliar os compromissos como miss com a maternidade. Natural de Pernambuco, a mulher é mãe do pequeno Pedro, que tem quatro anos de idade.





Antes de ser coroada como miss no evento, Luana já era conhecida nas passarelas. A pernambucana trabalhou como modelo e já viajou por diversos países, a exemplo de França, Itália, Grécia, Turquia e Tailândia.





Novas regras

Luana está em uma edição do concurso que conta com novas normas. Isso porque, agora, candidatas que são mães ou casadas podem se candidatar. "Quando as regras do concurso mudaram, com minha carreira na moda e no cinema já consolidadas e meu filho, Pedro, hoje com 4 anos e já alfabetizado, resolvi retomar o projeto", disse a pernambucana em entrevista ao "Splash", do "UOL".

