Reprodução: Instagram Solange Bezerra

Solange Bezerra, mãe de Deolane, conseguiu o habeas corpus para ter uma prisão flexibilizada. A ação foi realizada pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo e concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na última quarta (18).

A decisão, no entanto, será comunicada nesta quinta (19). A defesa de Solange já foi informada a respeito do HC dado pelo desembargador, o mesmo que negou um pedido parecido do time de Deolane Bezerra.

A ação judicial requerida pelos advogados da loira foi formulada na última terça (17). Entretanto, o STJ não aceitou e a ex "A Fazenda" continua presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

Relembre o que aconteceu