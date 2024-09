Reprodução Instagram Solange Bezerra e Deolane Bezerra

Deolane Bezerra conseguiu, na manhã desta segunda-feira (9), o habeas corpus para ser retirada da prisão . De acordo com Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora, a ex de MC Kevin foi liberada, mas a mãe, Solange Bezerra, continuará presa .

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) permitiu a soltura da advogada. "Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe, não", revelou Dayanne Bezerra.

"É uma prisão injusta e arbitrária. Precisamos de vocês lá. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá", acrescentou ela. "Minha mãe é inocente e não tem nada que justifique essa prisão", defendeu.

"Enquanto minha mãe está presa, tem um monte de investigados e milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?", se mostrou indignada a irmã de Deolane.

Dayanne Bezerra falou a respeito da mãe, Solange

"Meu Deus, que injustiça. por quanto tempo isso irá durar? Vão querer ver minha mãe morta? Minha mãe tem vários problemas de saúde. Só vão sossegar quando matarem ela?" indagou ela.

Veja detalhes da prisão domiciliar de Deolane

Segundo informações obtidas pelo portal g1, Deolane Bezerra ficará em prisão domiciliar e terá que usar uma tornozela eletrônica, para ser monitorada. A influenciadora também não pode se pronunciar sobre o caso nas redes sociais e dar esclarescimentos para imprensa.

Além disso, a advogada está proibida de entrar em contato com os outros investigados do caso. Maria Eduarda Filizola, mulher de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, também teve o pedido de habeas corpus aceito.

As duas foram contempladas pelo artigo 318A do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do ano de 2018. O remédio instucional prevê a prisão preventiva por domiciliar de gestantes, além de lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

Fora o habeas corpus, a família Bezerra também entrou com um pedido para revogar a prisão preventiva. No entanto, a ação ainda está sob verificação e análise da Justiça.

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, foram presas, na última (4), por conta de práticas associadas à lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

