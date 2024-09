Reprodução Playplus Resumo 'A Fazenda 16' - 19.9.2024

“A Fazenda 16” teve a primeira fazendeira definida: Júlia. O título conquistado pela peoa nesta quinta-feira (19) revirou os ânimos dos participantes, principalmente entre os adversários e os aliados da vencedora da prova; veja tudo o que rolou!



Medo

Reprodução Playplus Babi em 'A Fazenda 16'





Babi foi uma das peoas que se preocupou com o título conquistado por Júlia. Ela teme ser indicada para a primeira roça do reality rural. “O grupão ganhando mais uma vez. Estão em número maior. Às vezes, estamos erradas”, opinou.



Desentendimento?

Reprodução Playplus Gui Vieira diz que pedirá desculpas a Zé Love





Ex-Chiquititas, o ator Guilherme Vieira está receoso com uma brincadeira que fez com Zé Love. O artista contou a Zaac que pedirá desculpas ao ex-jogador de futebol.



Indicação

Reprodução/ Record TV 'A Fazenda 16': Júlia é a primeira fazendeira da temporada





Júlia insinuou que não mandaria as antigas aliadas, Fernanda, Vanessa e Babi, para a berlinda. “Posso estar em conjunto de pensamento com pessoas, mas meu voto é meu voto”, disse.



“Seja fiel a quem te abraçou no começo e faça o que tem que fazer. Por mais que você discordou, não esqueça do passado”, aconselhou Flor. “Óbvio, sou muito fiel com minha palavra”, rebateu.



Zé Love ameaça

Reprodução Playplus Zé Love ameaça levar casa para a baia





O ex-jogador de futebol afirmou que não tolerará que “tirem onda” na hora da divisão das funções. Ele ameaçou levar toda a casa para a baia.



“Amanhã, na hora que designar o trabalho ali, pode ter certeza que vão tirar onda com nóis! Só que nóis vai fazer o trampo. Eu vou avisar: 'Se tirar onda, vai virar Baia casa inteira'. Se começar a pegar no pé da menina, a ficar falando alto com as meninas. Vai todo mundo pro inferno”, disse.



"Eu também não faço por*a nenhuma. Vai todo mundo ficar com fome, tomar banho no frio”, completou Fernanda.



Ameaça de desistência

Reprodução Playplus Fernanda chora em 'A Fazenda 16'





Fernanda cogitou bater o sino e abandonar o reality rural da Record TV. A participante declarou que não quer ser “vítima” dentro da competição.



“Odeio ser vítima de qualquer coisa, mas aqui tá fod$. Chorar, ser vitimista. É muita gente contra. Gente, eu não tô precisando muito dessa grana, não. Qualquer coisa vou lá e bato o sino”, pontuou.

