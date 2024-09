Reproduçao TV Globo Projota chora ao vivo na Globo

Projota, de 38 anos, participou do "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta quinta-feira (19) e abriu o jogo sobre o episódio traumático que vivenciou. Na última terça-feira (17), ele teve a casa assaltada e foi feito refém junto com os filhos Marieva, de 3, e Oto, de 1.







"Era muito difícil de entender e isso parecia um pesadelo. Difícil acreditar que aquilo estava acontecendo, porque moro em um condomínio, achava que estava seguro e mesmo assim fui surpreendido. Por estar em um condomínio, nunca adotei tantas medidas de segurança", detalhou o ex-BBB.





"Na primeira noite, eu não dormi nada. As olheiras denunciam como está sendo. Esta noite consegui dormir mais, mas, mesmo assim, está bem difícil. Estou na correria recuperando todas as coisas: documentação, meus acessos, minhas redes. É muita coisa que preciso recuperar, além do ânimo e da energia", acrescentou.





O rapper pontuou que foi sincero a todos os questionamentos dos assaltantes, porque temia que os criminosos pudessem fazer algum tipo de mal a ele ou aos filhos. A mansão que Projota mora fica em Cotia, região metropolitana de São Paulo.





"Tinha muito medo que o barulho que estava sendo feito acordasse minha filha de madrugada. Era um terror. Ficava calado, quieto, respondia tudo o que eles falassem. Não menti em nada porque era a minha vida e a dos meus filhos que estava em risco. Eles estavam armados, me mostraram munição", destacou.





Lágrimas

Ao relembrar o episódio traumático que vivenciou na própria casa, o ex-BBB não conseguiu segurar as lágrimas. Ele foi acolhido por Patrícia Poeta, titular do "Encontro", programa matinal que vai ao ar na Rede Globo de segunda a sexta, antes do "Mais Você".

