Reprodução Instagram - Virginia/ @veruskatoledooficial José Leonardo em ensaio newborn

Virginia Fonseca Costa, de 25 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (18) para compartilhar o primeiro ensaio de José Leonardo. O bebê, fruto da relação da influenciadora com o cantor Zé Felipe, nas ceu no último dia 8, após uma cesariana em Goiânia.







"Bom dia com newborn do José Leonardo. Ô mãezinha, não sei qual ficou mais fofa", escreveu a apresentadora do SBT como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos registros publicados por ela, José Leonardo aparece vestido de roqueiro, ursinho, fazendeiro e super-herói.

José Leonardo posa como roqueiro Reprodução Instagram - Virginia/ @veruskatoledooficial José Leonardo veste look inspirado no Urso Pooh Reprodução Instagram - Virginia/ @veruskatoledooficial José Leonardo faz ensaio como Super-Homem Reprodução Instagram - Virginia/ @veruskatoledooficial José Leonardo em ensaio newborn Reprodução Instagram - Virginia/ @veruskatoledooficial









Após a publicação, a base de fãs de Virginia rasgou elogios ao terceiro filho da loira. "Que bebê mais lindo", comentou uma internauta. "Fofura demais", concordou outro. "Não sei lidar com ele, vontade de entrar na tela e abraçar", declarou uma terceira. "Tem horas que parece a Flor, outras a Maria Alice", opinou ainda uma quarta.





Nascimento

Virginia deu à luz José Leonardo no dia 8 de setembro, em um hospital situado em Goiânia. O bebê veio ao mundo com 49,5 centímetros e pesando 3.950kg. Virginia escolheu tê-lo a partir de uma cesária, o mesmo método escolhido para o parto das duas primeiras filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.