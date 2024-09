Reprodução Projota chora ao relatar detalhes do assalto que sofreu com os filhos: 'Deus deu proteção'

O rapper Projota se manifestou nesta quarta-feira (18) para relatar detalhes do assalto que sofreu na madrugada de terça-feira. De acordo com o ex-BBB, bandidos invadiram sua casa, que, na ocasião, abrigava apenas ele e os dois filhos pequenos, Otto e Marieva.

No Instagram, o ex-BBB apareceu emocionado ao comentar que sua maior preocupação era com a integridade das crianças. "Fala aí, família. Infelizmente, hoje preciso fazer um vídeo muito triste, muito pesado. Vou tentar resumir ao máximo. Na madrugada anterior a essa, homens invadiram minha casa, me amarraram. Eu estava dormindo, me amarraram e assaltaram minha residência", começou.

"Eu estava com meus filhos em casa, e isso tornou tudo muito mais pesado para mim. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu posto meus filhos, o quanto sou apegado a eles. Eles são a grande coisa da minha vida, tá ligado? A maior realização da minha vida é ser pai", explicou.

Temendo pela segurança dos filhos, Projota suplicou aos bandidos para não entrarem no quarto das crianças. "Eu falei: 'Meus filhos estão no quarto do lado, por favor, deixem eles lá, estão dormindo'. Pelo que eles me disseram, eles não queriam fazer mal nem para mim, nem para os meus filhos. Eu entendi que não era a intenção deles fazer mal aos meus filhos só por fazer", relatou.

Mesmo com o pedido respeitado, Projota se desesperou ao notar que os bandidos não estavam encontrando bens de valor. "Mas eu comecei a ficar com medo porque eles estavam procurando joias, ouro, dinheiro vivo, coisas que nunca tive em casa. Nunca tive ouro, é algo que eu não tenho, nunca ostentei isso. Como eles achavam que eu estava mentindo, meu medo passou a ser que eles tentassem usar meus filhos para arrancar alguma informação de mim", disse.

Após os bandidos revirarem a casa completamente, sem sucesso na busca de joias, o ex-BBB teve suas contas bancárias invadidas. "No final, eles acessaram minhas contas, conseguiram alguns... Perdi uma grana. [...] Perante o perigo da vida dos meus filhos, eu só tava falando: 'Leva, cara, leva o que vocês quiserem. Só leva!'", recordou.

No fim do relato, Projota enfatizou que sua maior preocupação era com a vida dos filhos e agradeceu pelo fato de as crianças não terem sido acordadas. "A gente está bem. Eu não fui agredido fisicamente. Meus filhos nem viram o que aconteceu, graças a Deus. Eles ficaram dormindo o tempo todo. Os caras foram embora, e meus filhos nem sabem que algo aconteceu", destacou.

O cantor também contou aos fãs que recentemente voltou a se dedicar à religiosidade. "Deus fez o quê? Deus nos protegeu, Deus me deu paciência para lidar com aquela situação, Deus nos deu proteção para que, no final, tudo terminasse da melhor maneira possível. Estamos aqui, bem. Os bens materiais que foram perdidos, continuamos trabalhando para recuperar. Agora estamos aqui", concluiu.



