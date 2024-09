Reprodução Assessor de Deolane detona Patrícia Poeta após comentário ácido no 'Encontro'

Kadu Rodrigues, assessor e amigo de Deolane Bezerra, se revoltou nesta terça-feira (10) após a apresentadora do "Encontro", Patrícia Poeta, criticar a histeria coletiva em torno da prisão da influenciadora.

O que aconteceu?

Mais cedo, durante a atração da Globo, Patrícia Poeta e a repórter Bianka Carvalho criticaram o comportamento dos fãs em frente ao presídio, apontando uma "inversão de valores" e repudiando a situação.

Após o comentário viralizar, Kadu Rodrigues usou os Stories do Instagram para expressar sua indignação com o posicionamento da apresentadora.

"Mais uma vez, PRÉconceitos. Isso não é inversão de valores, isso é injustiça, e o povo já entendeu isso! O povo confia na Deolane, estavam ali para apoiá-la, indo contra a injustiça que está sendo feita. Deolane veio de baixo, criada por mãe solo, não nasceu rica, não teve marido com costas quentes na emissora para garantir emprego, e o povo se identifica com ela! Isso não é inversão de valores, isso é inspiração para quem não tem nada e vê uma mulher nordestina vencer na vida!", alfinetou, criticando Poeta.

"Já no seu caso, isso é mais um preconceito. Você sabe bem o que é isso, fato recente de racismo. Você é uma pessoa que não aceita a minoria, se coloca num patamar como se fosse a rainha da cocada porque tem costas quentes! É o mal das pessoas acharem que a Globo ainda manda no planeta, virando as costas para o digital e para quem realmente movimenta o mercado hoje", disparou.





Patrícia Poeta critica histeria dos fãs de Deolane

Durante o programa da Globo, Patrícia Poeta e a repórter que cobria a prisão de Deolane Bezerra em Pernambuco criticaram a agitação dos fãs.

"Ela saiu com a tornozeleira, foi carregada pelos fãs, foi uma loucura. É aquela coisa que você olha, escuta, presta atenção e não entende o que está acontecendo com o mundo", comentou Bianka.

No estúdio, Poeta acrescentou: "Muita gente está com esse pensamento. Valores invertidos. O que está acontecendo no mundo? É a pergunta que todo mundo tem feito".



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $