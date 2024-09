Reprodução: Instagram Andreia Veiga

A ex-paquita Andreia Veiga contou a respeito da busca de homens de 25 anos por ela em aplicativo de namoro. Em partipação no " Saia Justa " da última quarta (18), a artista foi uma das convidadas do programa, com Ana Paula Guimarães, para divulgar o documentário " Para Sempre Paquitas ", disponível no Globoplay.

O episódio mais recente da atração foi comandado por Eliana , Rita Batista e Tati Machado, que estavam falando sobre a diferença na cobrança entre homens e mulheres no que se relaciona ao etarismo.

Veiga, então, relatou um caso pessoal que tinha a ver com o tema. "Uma vez, entrei em um aplicativo de namoro, mas foi para espionar um ex-namorado que eu achei que estava lá e ele estava!", iniciou ela.

"Aí, você precisa colocar a faixa etária que você quer, eu coloquei de 47 a 60 anos. Sabe quem me procurava? Os garotinhos de 25 ou 23 anos", revelou a ex-paquita surpresa ao receber flertes de homens mais jovens.

"Eu perguntava: 'Você viu a idade que eu tenho? Eu tenho um filho quase da sua idade!' Ele respondeu que 'as mulheres mais velhas sabem o que querem'", finalizou ela ao deixar as apresentadoras surpresa com o relato.

Rita Batista ainda perguntou à Andreia Veiga se ela saiu com alguém do aplicativo de namoro. "Lógico que não dei match com ninguém, saí do aplicativo. Não ficaria confortável", respondeu.

