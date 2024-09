Reprodução Instagram - 19.9.2024 Fernando Zor e Lara Bissi

Fernando Zor, que faz dupla sertaneja com Sorocaba, usou as redes sociais na última quarta-feira (18) para oficializar o novo relacionamento. O cantor e compositor de 40 anos está namorando uma médica. Trata-se de Lara Bissi.







Quem é ela?

Com mais de 30 mil seguidores somente no Instagram, a profissional da saúde atua no ramo dermatológico e mora em São Paulo. Ela costuma compartilhar cliques de viagens que faz ao redor do mundo, além de destacar os bastidores do dia a dia da carreira como médica dermatologista.

Lara Bissi é médica Reprodução Instagram - 19.9.2024 Lara Bissi compartilha bastidores da profissão Reprodução Instagram - 19.9.2024 Lara Bissi mora em São Paulo e já viajou para Angra dos Reis Reprodução Instagram - 19.9.2024 Lara Bissi posa durane passeio Reprodução Instagram - 19.9.2024 Fernando Zor e Lara Bissi Reprodução Instagram - 19.9.2024









"Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu Fernando como legenda da postagem em que assumia o novo relacionamento. Nos comentários da publicação, fãs desejaram "felicidades" ao casal.





Ex de Maiara

Antes de engatar o namoro com Lara Bissi, o sertanejo viveu um romance de idas e vindas com a também cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa. Em meio a rompimentos e reconciliações, Fernando e Maiara se relacionaram entre os anos de 2019 e 2023.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.