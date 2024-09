Reprodução: Instagram Fernanda, Zaac e Suelen em discussão

" A Fazenda 16 " teve uma manhã agitada nesta quinta (19). Após a treta entre Babi e Larissa , Suelen aproveitou o momento e criticou o posicionamento de MC Zaac e Fernanda Campos , que estavam do lado da ex-panicat.

"Síndrome de perseguição. Precisa se juntar pra defender. [...] Você é fraca, argumento fraco! E você, meu filho. Precisa deles pra se defender", argumentou a ex de Vitão ao atacar os dois participantes.

Assista o embate entre o trio:

Então, a ex-amante de Neymar respondeu: "Desce aqui, minha filha. Vem aqui". Após a fala de Campos, a irmã de Rafael Zulu disparou: "Cuidado com a boquinha, querida. Você é fraca e sabe que é. Por isso precisa de gente pra te defender. Sozinha não tem culhão".

Nesse momento, Zaac entrou na discussão e perguntou: "Agora eu tô ouvindo, como começou?". "Seu saco de merda, cala a boca!", retrucou Suelen.

Entenda o início do conflito

Durante a manhã, Suelen e Zaac se desentenderam ao falar da limpeza da casa. O cômodo em questão era o banheiro. A ex de Vitão alertou as mulheres do reality quanto o descarte de absorventes.

Após isso, o funkeiro conversou com a irmã de Zulu e explicou que as meninas não gostaram do aviso. Suelen, então, respondeu: "Eu sou forte porque não me meto no assunto dos outros! Tá puxando pauta pra falar".

"Você sempre puxa pauta, pauta. Nem tudo é pauta! É convivência", rebateu ele. "Ai garoto. Menino, é muita lente no dente e pouco calor!", provocou ela. "É muita lace e pouca postura!", retrucou o musicista.

"E você tem, né?", questionou Suelen. "Não consegue trocar 1 minuto de idéia sem falar 'cala a boca'! Ninguém pode se opor a ela, senão é cala a boca. É cheia de deboche", se enfureceu ele.

Então, a participante afirmou que Zaaz pega em seu pé e que todos chamam atenção quando há algo errado. "Porque eu não tô falando com você! E você também é. Nem sabe de nada íntimo de ninguém pra estar falando. Comprou um argumento feio. [...] A Luana falou da bosta dos outros no vaso e você foi falar com ela alguma coisa? Bate de frente com ela!".

Síndrome de perseguição?

O embate entre os dois teve como motivo uma fala de Suelen. Segundo ela, as meninas estariam com "síndrome de perseguição" após o comentário a respeito dos absorventes.

"Não é síndrome de perseguição não. Esse negócio do absorvente falaram de uma forma bem clara, quase direcionada que foi alguém das meninas. Elas nem menstruando tá", expressou Zaac. "Você sabe?", questionou ela. "Elas falaram que nem menstruando tão", rebateu ele.

"Ô Zaac, fica quietinho, meu amigo", pediu Suelen. "Não, vocês ficam quietinhos de ficar pontuando", devolveu o funkeiro. "Fica quietinho porque ninguém tá falando com você, nem bucet* você tem. Pra começo de conversa", disse ela. "Eu só não gosto de injustiça", finalizou o peão.



