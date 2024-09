Divulgação/Globoplay Documentário de Paquitas falará sobre Marlene Mattos

O documentário "Pra Sempre Paquitas" mal lançou e já está dando o que falar. A produção original Globoplay revelou detalhes sobre a convivência das assistentes de palco da Rainha dos Baixinho , Xuxa Meneghel , e a relação delas com a polêmica empresária Marlene Mattos .



O grupo de garotas, que tinham entre 9 e 14 anos na época, afirma que passaram por situações tensas com Marlene. Segundo elas, a diretora as chamavam de 'putinhas' e as obrigavam a ficarem peladas na frente da chefe.

A atriz Bianca Rinaldi desabafa: "Teve um momento específico em que eu realmente me senti humilhada e sem saber como agir. Essa é uma lembrança muito dura, muito cruel".

Priscila Couto, conhecida como Catuxita, completa a colega e afirma sabia que levaria um 'esporrão' de Marlene por conta do peso: "E a Marlene: 'Eu dou uma semana para vocês emagrecerem'. Eu já estava acostumada com aquele tipo de esporro da Marlene. A Ana Paula, não. Ana Paula chorando".

Elas afirmam que os episódios eram frequentes e que começaram a se "acostumar com esse tipo de abuso". "Sempre tinha essa questão de, em janeiro, ela querer ver o corpo da gente... Mas aí é uma situação delicada que eu não gostaria nem de falar. Isso é chato", declarou Roberta Cipriani, a Xiquitita.

Juliana Baroni diz que foi a única que nunca teve que se despir na frente da diretora: "Ela me disse: 'Você não precisa'. Mas eu via as minhas amigas. Não é menos constrangedor".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp