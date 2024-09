Reprodução/Instagram Wanessa Camargo

Wanessa Camargo, de 41 anos, resolveu abrir o jogo sobre detalhes íntimos da própria vida sexual. A cantora, compositora e ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" ainda detalhou o romance de idas e vindas com o ator Dado Dolabella, com quem se reconciliou recentemente.





As declarações foram dadas durante participação no "De Lado Com A Loba", em entrevista à confeiteira e ex-BBB Fernanda Bande. A apresentadora da atração questionou a filha de Zezé Di Camargo em qual escala, de 0 a 10, ficava a importância das relações sexuais em um relacionamento.





"Amiga, 10. Não tem que ser todo dia, mas tem que ter qualidade. Amor, respeito e intimidade. Tão ruim quando o casal se acomoda. Acho tão importante o beijo de língua, babado", argumentou ela, que foi expulsa do "BBB 24" após agredir Davi Brito, vencedor da edição.





Em outro momento do programa, Bande indagou Wanessa sobre a importância do "tamanho do documento" na hora H. "É importante preencher espaços vazios. Mas pensando, por outro lado, sou pequenininha e consigo fazer coisas que muita gente enorme não faz. Dá para subir nos banquinhos", brincou a cantora.





Reconciliação

Wanessa ainda detalhou o relacionamento de idas e vindas com Dado Dolabella. Entre os anos de 2002 e 2007, eles terminaram e voltaram algumas vezes. Em 2023, o casal reatou, mas, após o "BBB 24", Wanessa Camargo resolveu colocar um fim na relação. Agora, os artistas estão juntos outra vez.





"A gente sai meio pancada do programa. E eu acho que saí ouvindo muita gente e eu preferi me afastar. Nas primeiras duas semanas fora do programa, minha cabeça estava em marte", contou ela na atração de Fernanda Bande sobre a reconciliação depois do término.

