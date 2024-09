Reprodução/Instagram Fernanda Bande e Giovanna Pitel





Fernanda Bande aproveitou o final de semana para curtir o Rock in Rio. E durante o festival ela deu uma entrevista para o GSHOW sobre os rumores do fim da sua amizade com Giovanna Pitel , sua grande amiga dentro do Big Brother Brasil .





Ela desmentiu e disse que está tudo bem entre as duas: "Tá muito tranquilo (a relação entre elas). Cara, as pessoas romantizam muito relações de programa, de reality, e foi muito tranquilo. A questão é que, desde a hora que eu saí, eu não parei. De verdade, eu sou muito focada".

"E eu tô com tantos BOs para resolver em todas as áreas da minha vida que não sobrou tempo para curtir, para passear, para dar rolê, para ir para festa. Tudo tem que ser realmente uma ocasião ou uma coisa muito genuína, e não rolou, porque nossos caminhos foram completamente diferentes. E não foi uma escolha minha", acrescentou.

Compromissos

Ela finalizou dizendo que além de tudo a vida está muito caótica após ter saído do reality show: "Eu saí já com um compromisso atrás do outro, e o ritmo foi ficando frenético. Aí, ela foi pra um lado, eu fui pro outro, e a vida foi fluindo, porque é natural fluir, sabe? É muito natural. O que eu não acho natural é a cobrança das pessoas. Mas, assim... Enfim, vamos ter que aceitar, porque eu tô lutando, eu tô vivendo, e eu tô focada nisso".