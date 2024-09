Reprodução Instagram - 18.9.2024 João Palma, filho do ator Mário Gomes

João Palma, de 18 anos, resolveu abrir o jogo sobre a polêmica envolvendo a família, que foi despejada da mansão que morava no Rio de Janeiro. Filho do ex-galã global Mário Gomes, de 71, ele usou as redes sociais na última terça-feira (17) para se pronunciar em relação ao caso.





Segundo o jovem, ele e a família passaram a receber mensagens de "ódio" desde que o caso veio à tona. Ele pediu para que os internautas parassem com os ataques e frisou que a família nunca "fez mal a ninguém".





"Rapaziada, vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins porque nunca fiz mal a ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então peço que parem com esse ódio tão grande comigo", contou ele, por meio do Instagram.





Antes de se pronunciar sobre o despejo da família, João Palma tinha afirmado que não perderia tempo comentando o assunto. "Não tenho tempo para perder com isso. Estou focado na minha carreira, entendeu? Tenho um projeto muito grande vindo aí por trás. Estou focado, não tenho tempo a perder. Bola para frente e vamos seguir", havia dito ele.

Assista:





Por que Mário Gomes foi despejado?

Segundo o jornal “Extra”, a mansão foi leiloada para o pagamento de dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma antiga confecção que o ator administrava no Paraná. O site informou ainda que a casa de luxo foi arrematada por R$ 720 mil, mesmo sendo avaliada em R$ 20 milhões.

