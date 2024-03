Reprodução O ator comentou sobre uma possível recaída com a ex-namorada

Na última quarta-feira (20), Wanessa Camargo teria passado a noite na casa de Dado Dolabella. O casal teria sofrido uma recaída após anunciarem o fim do relacionamento ainda nesta semana. Entretanto, o ator não ficou tão contente com a exposição e não quis falar sobre a ex-namorada.



As informações do encontro foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias. Há alguns dias, os boatos de que os dois ainda estariam juntos ganharam mais peso.

A revista Quem entrou em contato com a assessoria da cantora, que enfatizou: "Não há confirmação". Já Dado Dolabella preferiu manter a informação em segredo. "Não quero falar de Wanessa. Estou com uma música legal para lançar", disparou ao Fofocalizando.





No dia 17 de março, Wanessa Camargo confirmou o fim do namoro em entrevista ao Fantástico: "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho pelo que vivi, mas, nesse momento, eu preciso olhar para mim, olhar para os meus filhos e para o meu trabalho (...) A gente não deixa de gostar, e ainda tem um sentimento, lógico. Mas, é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E eu preciso de amar e me acolher primeiro agora".

*Texto de Júlia Wasko

