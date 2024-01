'Era muito assédio'

Wanessa já contou que o término com Dado aconteceu devido ao "assédio" do público com o relacionamento. "Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio", afirmou à Rádio Band FM