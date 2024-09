Reprodução Mário Gomes esta concorrendo a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos

O a tor Mário Gomes , de 71 anos, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (16) que foi despejado da mansão que morava no condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista, que está concorrendo para vereador da Cidade Maravilhosa pelo Republicanos , morava na casa com a esposa e os dois filhos desde 2002.



Segundo as informações do jornal Extra, a casa, que é avaliada em mais de R$ 20 milhões, teria ido a leilão e sido arrematada pelo valor de R$ 720 mil após dívidas trabalhistas do ator.

Mário possuia uma empresa de confecção no Paraná que não pagou 84 costureiras. A batalha judicial, que começou em 2007, dizia que o ator devia cerca de R$ 923 mil às funcionárias.



Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o ator deveria quitar a dívida e, para isso, colocaria o imóvel milionário de Mário para leilão. O artista ainda tinha uma dívida de IPTU que ultrapassava R$ 100 mil.

Despejo

Nas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo do momento em que ele foi despejado do imóvel. O ator é visto deixando a casa abatido junto a esposa e os filhos, carregando seus pertencer em um caminhão de mudança.

Em entrevista ao Extra, o ator diz: "Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração". Vale ressaltar que, mesmo concorrendo a vereador no Rio, ele não declarou os bens no site da Justiça Federal.

No último sábado (14), o ator fez uma publicação comentando que seria despejado do imóvel: "Amanhã eu acordo aqui pela manhã com o oficial de Justiça com os arrematadores, pessoas horrorosas. Oportunistas que vivem dizem. Os advogados levam uma grana para fazer mal a você. Estou emocionalmente bastante abalado. O meu ex-advogado fez toda essa armação. Podia ter pedido falência, obviamente, fiquei dois anos e meio segurando nas costas, mandei embora as pessoas, paguei todo mundo, fiz o melhor que eu podia".

Já nesta segunda, ele fez novas publicações comentando o despejo. Em uma delas, Mário escreve: "Estão tentando levar minha casa nesse momento! Querem me colocar na rua com meus 4 filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata vesguinha e minha coelha xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que eu conquistei me tiraram!" Ele ainda usa a hashtag "Bolsonaro" na publicação.







O ator está se mudando para a casa da filha mais velha, Linda Gomes, na Barra da Tijuca. Mário está longe das telinhas desde 2018, quando fez uma participação na novela "Tempo de amar". Ele chocou a internet em 2019 quando surgiu vendendo sanduíches em uma carrocinha na Praia da Joatinga, no Rio.





