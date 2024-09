Reprodução/Instagram Mário Gomes recorda boato envolvendo cenoura: 'O que não mata me, me fortalece'

Nesta segunda-feira (16), o ator e candidato a vereador do Rio de Janeiro Mário Gomes (Republicanos), de 71 anos, foi despejado da mansão em que morava em um condomínio em Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista teve que sair da casa após o imóvel, que é avaliado em R$ 20 milhões , ser arrematado em um leilão por R$ 720 mil para quitação de uma dívida trabalhista, segundo informações do jornal Extra.



Entenda o caso e veja o momento do despejo!

O ator é casado desde 1999 com a arquiteta Raquel Palma, com quem teve dois filhos: João, de 18 anos, e Katarina, de 15 anos. Além deles, o Mário tem outras duas filhas do primeiro casamento: Linda, de 32 anos, com quem foi morar após o despejo, e Talita Gomes, de 27 anos.

Mas quem é Mário Gomes?

O ator estreou sua carreira artística em 1970, na novela "A Mansão dos Vampiros", da extinta TV Excelsior. Em 1972, ele foi contratado pela Globo e acabou ganhando pequenos papéis na emissora, em novelas como "Bicho do Mato" e "A Patota".

A carreira do ator, no entanto, ganhou mais destaque quando em 1975 interpretou "Berto Leal" no melodrama "Gabriela", que adapta o clássico homônimo de Jorge Amado.

Em 1976, ele estreou como protagonista na novela "Duas Vidas", dividindo cena com Daniel Filho e Betty Faria. Ele ainda interpretou a música de seu próprio personagem, a canção "Chiclete e Cabochard".

Em 1985, Mário foi dispensado pela emissora e só retornou em 1988. Após voltar à TV Globo, ele se manteve com contrato fixo até 2008.



Em 2009, Mário foi contratado pela RecordTV, onde ficou até 2014. Em 2018, ele fez uma breve retorno na emissora da família Marinho para fazer uma participação especial na novela "Tempo de Amar". Atualmente, ele segue apenas tentando uma carreira política.

Cenoura no ânus?

Um dos principais assuntos envolvendo seu nome aconteceu em 1977. Na época, Mário Gomes estava na novela "Duas Vidas" e circulava um boato de que teria tido um affair com a atriz Betty Faria, que era casada com o colega de trabalho, o diretor Daniel Filho. Coincidentemente, o casamento de Betty e Daniel entrou em crise após os boatos e eles terminaram.

Entretanto, após alguns meses, o jornal "Luta Democrática" publicou uma nota que afirmava que o ator Mário Gomes teria "dado entrada num hospital entalado numa cenoura". O boato acabou afetando seriamente a carreira de Mário, que relembrou o caso neste ano.

"O que não me mata, me fortalece. Essa frase icônica de Friedrich Nietzsche me serviu muito na época de cenoura. Eles tentaram me matar, me tirar de cena, falando mal do meu pai. E a cenoura saiu num jornal que eu não tinha acesso. A ideia era ter um jeito impulsivo qualquer, eu treinava luta. Era me atrair para uma emboscada. Ia me prender por eu ter me aborrecida em relação ao meu pai, e todo mundo ia achar que fui preso em relação à cenoura", afirma o artista em um vídeo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp